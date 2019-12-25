Производители похоронной продукции предупредили о повышении цен на гробы

Цены вырастут из-за подорожания сырья.

Производители похоронной продукции сообщили о повышении цен ан свои изделия. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей отрасли.

Глава похоронных жомов "Журавли" Илья Болтунов сказал, что деревянные гробы могут подорожать на 30-60%. Отмечается, что в июле закупочная стоимость составляла не более 7 тыс. рублей, а августе она подняла до 9,2 тыс. рублей. При этом более дорогие деревянные робы подорожали с 15 тыс. рублей до 20-25 тыс. рублей. Болтунов отметил, что такой сильный рост цен наблюдается впервые за 10 лет. Деревянные крест также подорожали, примерно на 10-20%.

Подмосковный производитель похоронной продукции "Фаворит" также сообщил о подорожании деревянных гробов на 30%. Как пояснил производитель, стоимость необработанной древесины выросла вдвое из-за предстоящего запрета на экспорт.

Цены увеличились также на металлические ограды кресты и памятники. Об этом изданию рассказали в одной из похоронных организаций Подмосковья.

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