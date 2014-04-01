Валерий Грибакин прокомментировал действия коллег в Вешках.

Росгвардия оценила действия сотрудников во время спецоперации в Мытищах. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24" о том, что мероприятия в поселке Вешки, в которых местный житель сначала забаррикадировался, а после открыл огонь по силовикам, были проведены профессионально. Специалист уточнил, что ему, как сотруднику ведомства, будет некорректно оценивать действия своих же коллег, однако многие эксперты положительно к ним отнеслись.

Что касается сроков и времени ее проведения, не важно, сколько она идет времени — молниеносное ее проведение либо быстрое требуется только в случае, если есть подтвержденная информация о том, что пострадали люди, есть заложники, которым угрожает реальная опасность. Валерий Грибакин, представитель Росгвардии

Эксперт напомнил, что вышеуказанных факторов не было зафиксировано, поэтому силовики занялись эвакуацией жителей соседних домов.

Появились подробности по стрелку из Мытищ, который открыл огонь по силовикам.

Фото: Piter.tv