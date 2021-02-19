Сначала к порталу подключат правоохранительные органы, затем - государственные службы.

Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег. Об этом на личной встрече с президентом России Владимиром путиным сообщил глава профильного ведомства Юрий Чиханчин. По данным чиновника, на портале будет "личный кабинет" для правоохранительных органов. В нем ведомства будут обмениваться оперативными сведениями по вопросу борьбы с отмыванием денежных средств.

Мы запускаем сейчас личный кабинет правоохранительных органов, где тоже в онлайн-режиме идет обмен оперативной обстановкой, работа по конкретным запросам, по каким-то конкретным ситуациям, обучение Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

В Росфинмониторинге подчеркнули, что все профильные ведомства будут подключены к данном интернет-системе уже в текущем году. В дальнейшем к онлайн-сервису будут подключены также государственные органы, занимающиеся работой "по антиотмывочной системе".

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Видео: YouTube / Россия 24