Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег. Об этом на личной встрече с президентом России Владимиром путиным сообщил глава профильного ведомства Юрий Чиханчин. По данным чиновника, на портале будет "личный кабинет" для правоохранительных органов. В нем ведомства будут обмениваться оперативными сведениями по вопросу борьбы с отмыванием денежных средств.
Мы запускаем сейчас личный кабинет правоохранительных органов, где тоже в онлайн-режиме идет обмен оперативной обстановкой, работа по конкретным запросам, по каким-то конкретным ситуациям, обучение
Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга
В Росфинмониторинге подчеркнули, что все профильные ведомства будут подключены к данном интернет-системе уже в текущем году. В дальнейшем к онлайн-сервису будут подключены также государственные органы, занимающиеся работой "по антиотмывочной системе".
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери".
Видео: YouTube / Россия 24
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