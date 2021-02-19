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Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"

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Юрий Чичханин рассказал Владимиру Путину о пресечении деятельности компании "Антарес лимитед".

Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды "Антарес лимитед" с выходцами из "Кэшбери". Об этом президенту России сообщил глава профильного ведомства Юрий Чиханчин. По данным чиновника, ситуация решалась при взаимодействии с сотрудниками МВД, ФСБ, Центробанком и Генеральной прокуратурой РФ.

С учетом того, что несколько доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги. Пресечена деятельность иностранной компаний "Антарес Лимитед", которая предлагала вложить деньги, инвестировать в криптовалюту

Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Напомним, что ранее руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях рассказал журналистам ТАСС о том, что регулятор выявил финансовую пирамиду "Антарес лимитед". Компания открыла по российским регионам сеть, занимающуюся "консультациями". Эксперт уточнил, что в данной фирме работали бывшие сотрудники сети "Кэшбери".

Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: антарес лимитед, кэшбери, росфинмониторинг, финансовая пирамида, юрий чиханчин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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