Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

По данной статье также обвиняется около тысячи юрлиц.

Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физических лиц, а также порядка тысячи юридических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Совместно с кредитными организациями по тем признакам, которые мы разработали с ФСБ и МВД, выявлено более 2,3 тысячи физических и тысячи юридических лиц, которые подозреваются в проведении или участии финансовой деятельности по терроризму Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Эксперт напомнил, что в настоящее время заморожены активы более 1,2 тысяч граждан, а также 20 иностранцам был закрыт въезд в страну. Надзорные ведомства возбудили более 250 уголовных дел по статьям о финансировании терроризма и терроризме.

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19.

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