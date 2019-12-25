В Иркутской области арестовали главу Минздрава из-за присвоения 30 млн рублей.

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках COVID-19. Здесь хотел бы сказать, что совместно с Центробанком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Эксперт напомнил главе государства о раскрытом финансовом преступлении, которое произошло в Иркутской области. По данному преступлению арестован местный министр здравоохранения. Следствие считает, что чиновник похитил 30 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса. По словам Чиханчина, аналогичная работа проводится в Петербурге.

И ведется такая же примерно работа в Санкт-Петербурге - это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Жителям РФ стали выделяться различные льготы и пособия из-за затянувшейся пандемии, поэтому по стране появились лжеюридические компании, которые пытаются зарабатывать на этом.

Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний.

Фото: Kremlin