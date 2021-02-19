Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей

Юрий Чиханчин рассказал о снижении числа "фирм-однодневок".

Росфинмониторинг выявил в сфере государственного оборонного заказа преступления на 9 млрд рублей. Об этом глава профильного ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 млрд, арестовано 2,4 млрд, добровольно возвращено 1,5 млрд. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Эксперт объяснил, что статистика предоставлена с момента запуска закона, который устанавливает контроль за системой гособоронзаказа. Ситуация регулируется также Минобороны и правоохранительными органами. Благодаря совместной работе чиновники смогли снизить число компаний-однодневок на 37 процентов. Также количество сомнительных операций упало примерно на 40 процентов, а конкретно в гособоронзаказе - уменьшилось в три раза.

Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма.

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