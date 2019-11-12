Чиновники объяснили, какие изменения ждут автомобилистов в следующем году.

Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков в России. Сейчас документ находится на завершающем этапе утверждения. Известно, что после принятия проекта на дорогах появятся таблички, которые будут предупреждать водителей о наличии "фотовидеофиксации" на участке. Изображение будет размещено на желтом фоне для обозначения работы мобильных камер-треног. Появятся такие дорожные объекты уже в 2020 году.

Также чиновники заменят знаки "уступи дорогу" и "главная дорога", с которых уберут желто-зеленый фон. Такое размещение ухудшает информативность. В ГИБДД допустили размещение нескольких знаков на одном поле. Например, табличка "Парковка" может делить пространство с "Инвалидом" или "Платными услугами".

Специалисты добавил уточняющие условия стоянки автомобилей, которые объясняют отсутствие нанесения желтой разметки около обочины дороги. В некоторых локациях будет разрешено и пешеходам, и водителям пересекать участок в одной фазе светофора. Это будет сделано на немногочисленных участках с малым трафиком.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят отменить штрафы за превышение средней скорости.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Randy Pike, glitchFan2428, AdamC3046