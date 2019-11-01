Чиновники определили требования, которым придется подчиняться новым участникам движения.

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Данные виды транспорта будут относиться к СИМ-устройствам (средств индивидуальной мобильности). К подобной категории также можно отнести сегвеи, роликовые коньки, самокаты, скейтборды и т.д. Однако из перечня следует исключить инвалидные коляски и велосипеды.

Благодаря законопроекту появятся новые дорожные знаки, так как появился новый участник движения. Использовать СИМ-устройства на пешеходных зонах будет незаконным. Исключение сделают для детей, которым младше 7-ми лет.До 14 лет разрешат перемещаться по пешеходным велосипедным дорожкам. Все, кто старше, будут ездить по велосипедным маршрутам.

Если предполагается совмещенное движение с пешеходами, то для них сделают приоритет. Вторым придется ограничить скорость до 20 километров в час.

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Фото: Piter.tv

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