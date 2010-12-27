Аналитики узнали, что чаще всего выкидывают россияне на берегах водоемов.

Greenpeace назвала основной вид мусора на берегах водоемов России. Самую большую долю (в 29,7%) береговых загрязнений составляют брошенные окурки

Они занимают почти треть от всего найденного пластика говорят эксперты

Почти 68,1% из фрагментов бытовых отходов на водоемах - это пластик. В антирейтинг также попали влажные салфетки, пакеты-майки, стаканчики для напитков, крышки. Выросла доля загрязнений коробками от фастфуда и фасовочных контейнеров для еды. Около 96,2% мусора - это товары одноразового использования и только 3,8% - многоразового потребления.

Исследования проводились на прибрежной территории у Белого, Балтийского, Черного, Охотского и Японского морей. Специалисты Greenpeace проверили берег Ангары, Волги, Дона, Енисея, Иртыша, Лены, Оби и Оки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс предложил ввести оплату проезда пластиковыми бутылками.

Фото: Pixabay.com

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