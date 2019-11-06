В России хотят отменить штрафы за превышение средней скорости

Но не все с этим предложением согласны.

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Поправки в законопроект внесли члены фракции ЛДПР. Депутаты считают, что штрафы по такому принципу зачастую выносятся "на основе догадок, домыслов". К тому же, в ПДД нет такого понятия, как средняя скорость.

В правительстве оказались против изменений. Например, начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов отметил, что часто водители притормаживают перед зоной контроля, а потом снова набирают скорость. Контроль средней скорости помогает бороться с этим.

Ранее сотрудники ГИБДД по Петербургу и области обратились за помощью к Владимиру Путину.

Видео: YouTube/ Randy Pike, glitchFan2428, AdamC3046