Сотрудники ГИБДД по Петербургу и области обратились за помощью к Владимиру Путину

В письме, написанном, предположительно, сотрудниками ГИБДД говорится о "беспределе" в местных правоохранительных органах.

Неизвестные сотрудники ГИБДД рассказали о тяжелых условиях работы в правоохранительных органах в Петербурге и Ленобласти. В Сети появилась фотография коллективного письма на имя президента РФ Владимира Путина, информация на данный момент проверяется.

На проблему обратил внимание заместитель председателя профсоюза, полковник милиции Александр Михайлов. На прошлой неделе, 2 ноября, в офисе Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД прошло собрание руководителей первичных отделений организации. Михайлов отметил, что нужно вступать в диалог с действующими сотрудниками и интересоваться организацией службы от рядового патрульного. Полковник поделился своим опытом общественной работы, а также предложил каждому из руководителей "первичек" разработать свою стратегию развития и учесть особенности районных подразделений ОВД.

Правоохранители написали о том, что их работа не оплачивается должным образом, несмотря на трудный график и неуважительное отношение к себе.

"Мы сотрудники ГИБДД, мы люди при звании, мы осуществляем контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, мы на службе, а не в рабстве!", - говорится в письме.

Коллективное письмо написано при участии сотрудников пяти подразделений ГИБДД.

Стоит отметить, что в тексте документа нет даты обращения. В понедельник, 4 ноября, стало известно, что Владимир Путин назначил нового начальника МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: pixabay.com, соцсети