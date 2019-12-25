Роман Павлюченко прокомментировал конфликт Артема Дзюбы и Василия Уткина

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал конфликт форварда "Зенита" Артема Дзюбы с комментатором Василием Уткиным.
"Артем Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает", - сказал Павлюченко в интервью порталу "Чемпионат.com".
Напомним, Артем Дзюба в прямом эфире в Instagram заявил о деградации и падении Василия Уткина.
Ранее Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба сделал первый каминг-аут в российском футболе.
Фото: VK / @teamrussia
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