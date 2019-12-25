  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роман Павлюченко прокомментировал конфликт Артема Дзюбы и Василия Уткина
Сегодня, 14:03
113
d_s_sarkisov

Роман Павлюченко прокомментировал конфликт Артема Дзюбы и Василия Уткина

0 0

Он сказал, что игрок "Зенита" не может молчать ни минуты.

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал конфликт форварда "Зенита" Артема Дзюбы с комментатором Василием Уткиным.

"Артем Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает", - сказал Павлюченко в интервью порталу "Чемпионат.com".

Напомним, Артем Дзюба в прямом эфире в Instagram заявил о деградации и падении Василия Уткина.

Ранее Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба сделал первый каминг-аут в российском футболе.

Фото: VK / @teamrussia

Теги: артем дзюба, василий уткин, роман павлюченко, сборная россии по футболу, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии