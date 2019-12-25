Рижское "Динамо" во второй раз в сезоне победило "Адмирал" в КХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

Рижское "Динамо" во второй раз в сезоне победило "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Хозяева ледовой арены отметились на 5 и 41, 35 минутах игры голами Петера Тиивола (реализовал дубль) и Джордана Сауторна. Со стороны гостей отметились заброшенными шайбами в воротах оппонентов на 15 и 53 минутах спортсмены Владислав Ушенин и Евгений Грачев.

Напомним, что предыдущая встреча команд в текущем сезоне КХЛ завершилась со счетом 2:1 в пользу латвийских представителей. Сейчас рижское "Динамо" находится на десятой позиции в Западной конференции КХЛ. "Адмирал" завоевал последнюю строку в рейтинге Восточной конференции.

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