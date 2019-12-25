Московское "Динамо" обыграло "Йокерит" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 3:1.

Московское "Динамо" обыграло финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Иностранцы прервали победную серию, которая длилась до четырех побед. Встреча с российским клубом состоялся в столице 15 ноября. Игра завершилась результатом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу "бело-голубых".

Шайбы в ворота соперников забросили на 2, 38 и 60 минутах спортсмены Эрик О"Делл, Михаил Фисенко и Вадим Шипачев (60). У гостей на 28 минуте отличился Томми Кивисте. В следующий раз москвичи отправятся на выездную игру против столичного ЦСКА. "Йокерит" в тот же день примет в Хельсинки владивостокский "Адмирал".

"Куньлунь" уступил "Амуру" в овертайме матча КХЛ.

Фото: Pixabay.com

