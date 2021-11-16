"Куньлунь" уступил "Амуру" в овертайме матча КХЛ

Матч закончился со счетом 4:5.

"Куньлунь" уступил "Амуру" в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Китайские спортсмены не смогли обойти на ледовой арене представителей Хабаровска в домашней игре. Встреча завершилась с результатом 4:5 (0:1, 2:3, 2:0, 0:1).

С составе команды победителей заброшенными шайбами отметились на 9, 23, 23, 32 и 64 минутах хоккеисты Александр Горшков, Александр Шаров, Александр Кузнецов, Святослав Гребенщиков и Радан Ленц. Со стороны хозяев поля отличились на 36, 37, 50 и 52 минутах Брэндон Ип, Джош Николлс, Михаил Абрамов и Райан Спроул.

За ходом матча "Куньлуня", который является базовым клубом сборной Китая, наблюдали представители Международной федерации хоккея (IIHF).

По результатам проведенной игры, а также после матча против омского "Авангарда" 17 ноября специалисты из Международной федерации хоккея будут поднимать вопрос об участии сборной Китая на Олимпиаде в Пекине. IIHF примет решение 18 ноября.

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Фото и видео: Вконтакте / Хоккейный клуб "Амур"