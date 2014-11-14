Игра закончилась со счетом 3:2.

"Сибирь" в серии буллитов обыграла "Нефтехимик" в матче КХЛ. Встреча состоялась на ледовой арене в Новосибирске. Хозяева смогли одолеть в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги гостей из Нижнекамска. Матч завершился с результатом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Итог игры определился по серии буллитов.

В серии буллитов спортсмены из обеих команд смогли реализовать только один бросок. Победу "Сибири" принес хоккеист Александр Шаров. В основное время у клуба отличились на 16 и 40 минутах матча Вадим Кудако и Евгений Чесалин. Гости ответили заброшенными в ворота шайбами на 14 и 32 минутах за счет Дениса Вихарева и Сергея Купцова.

Таким образом "Сибирь" поднялась на шестую позицию в рейтинговой таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" занимает восьмую строчку списка.

"Трактор" обыграл "Металлург" в матче КХЛ.

Фото: Pixabay.com