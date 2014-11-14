Матч завершился со счетом 3:2.

"Трактор" обыграл "Металлург" в матче КХЛ. Челябинские спортсмены смогли обойти по очкам противников из Магнитогорска в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Итог встречи был определен в овертайме. Итог матча составил 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены.

Победную шайбу на 61-й минуте забросил хоккеист Владимир Ткачев. От клуба победителей в основное время отметились заброшенными шайбами на 31 и 33 минутах Лукаш Седлак и Никита Тертышный. Со стороны гостей шайбы забросили на 19 и 51 минутах Андрей Чибисов и Брендэн Лайпсик.

Таким образом "Трактор" взял реванш у "Магнитки" за поражение в гостях 26 октября. Тогда итог матча составил 2:3. Сейчас клуб продлил победную серию до четырех встреч. "Магнитка" же продлила серию поражений в текущем сезоне до трех матчей.

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Фото: Pixabay.com