Аварийное состояние домов на Тележной улице привело к отмене аукциона

Аукцион планировалось провести 30 апреля.

Срочная необходимость сноса аварийных конструкций исторических зданий на Тележной улице привела к отмене торгов по этим домам. Аукцион планировалось провести 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что незамедлительно принятые меры позволят сохранить, как и планировалось, лицевой флигель. Демонтаж аварийных конструкций проведут в течение двух недель.Состояние домов №17-19 по Тележной улице сильно ухудшилось из-за строительства жилой многоэтажки по соседству – два дворовых флигеля осели, вызвав угрозу самопроизвольного обрушения. Застройщик приостановил работы, а комиссия по чрезвычайным ситуациям 23 марта приняла решение демонтировать неустойчивые части зданий.

Ранее мы писали, что защитники дома Басевича отправили в КГИОП результаты обследования здания.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / ВКонтакте