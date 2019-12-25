Активисты снова призвали Смольный сохранить дома на Тележной улице

Градозащитники скинулись комитету имущественных отношений по 24 рубля 22 копейки, призвав город не экономить на сохранении домов.

Петербургские активисты и градозащитники провели призвали Смольный не экономить на сохранении домов на Тележной улице, 21-29. Об этом сообщили сами активисты в паблике петербургского отделения общества охраны памятников истории и культуры "ВКонтакте" 11 марта.

Участники акции напомнили, что городской комитет имущественных отношений решил продать заброшенные здания на торгах за 290,6 миллионов рублей, хотя ранее называлась цена в 160 миллионов рублей. Активисты отметили, что разницу между этими суммами могут компенсировать из своих средств. Петербуржцы рассчитали, что в городе с пятью миллионами человек каждому горожанину нужно будет добавить в общий "кошелек" дела лишь по 24 рубля 22 копейки. Участники акции направили в комитет упомянутую сумму и попросили не экономить на сохранении исторического облика города.

Ранее старинный особняк у Исаакиевского собора выставили на торги.

Фото: Google-карты