Стартовая цена лота составит 290 млн рублей.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что Смольный выставит на торги единым лотом аварийные дома на Тележной улице. Об этом сообщает комитет имущественных отношений Петербурга.

Согласно документам, стартовая цена лота составит 290 млн рублей. Планируется, что торги начнутся в мае 2020 года.

Город намерен выставить на торги дома № 21, № 23, № 25—27, № 29 и № 29, лит. Г. Отмечается, что постройки считаются историческими, потому что были возведены в 1917 год.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной.

Фото:Piter.TV