  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:59
64
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной

0 0

Художник Вадим Соловьев заявил, что домашние роботы похожи на своих хозяев.

Во вторник, 25 февраля, в Петербурге появился невоспитанный робот, выбрасывающего мусор прямо у парадной. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте художника Вадима Соловьева.

""Домашние роботы похожи на своих хозяев". Как сосед с первого этажа выбрасывал пакеты с мусором в урну около подъезда, так и его робот-уборщик не утруждается долетать до мусорных контейнеров во дворе. Ну свинство же! Роботизированное",

 —шутит художник.

Вадим Соловьём известен тем, что умело фотошопит фотографии с петербургскими видами. Художник подрисовывает к обычным фотографиям гигантских животных и насекомых.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском автобусе поселился гигантский осьминог.

Видео:solovyewadim/instagram

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии