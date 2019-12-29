Петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной

Художник Вадим Соловьев заявил, что домашние роботы похожи на своих хозяев.

Во вторник, 25 февраля, в Петербурге появился невоспитанный робот, выбрасывающего мусор прямо у парадной. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте художника Вадима Соловьева.

""Домашние роботы похожи на своих хозяев". Как сосед с первого этажа выбрасывал пакеты с мусором в урну около подъезда, так и его робот-уборщик не утруждается долетать до мусорных контейнеров во дворе. Ну свинство же! Роботизированное", —шутит художник.

Вадим Соловьём известен тем, что умело фотошопит фотографии с петербургскими видами. Художник подрисовывает к обычным фотографиям гигантских животных и насекомых.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском автобусе поселился гигантский осьминог.

Видео:solovyewadim/instagram