Художник отметил, что этой зимой передвигаться по Петербургу пешком "одно удовольствие".

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в петербургском автобусе поселился гигантский осьминог. Соответствующая художественная работа появилась в официальном Instagram-аккаунте Вадима Соловьёва.

Художник пошутил, что этой зимой передвигаться по Петербургу пешком "одно удовольствие".

"Куда едет этот гм-осьминог? Передал ли он за проезд? Выходит ли он на следующей? Никто не знает. Но никто не возмущается. Все понимают.", —отметил художник.

Вадим Соловьём известен тем, что умело фотошопит фотографии с петербургскими видами. Художник подрисовывает к обычным фотографиям гигантских животных и насекомых.

Ранее мы сообщали о том, как косплееры из Петербурга создают костюмы из аниме и Warcraft.

Фото:Вадим соловьёв/Instagram