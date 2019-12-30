"Вау, а что, так можно было?": как косплееры из Петербурга создают костюмы из аниме и Warcraft

За парой косплееров из Петербурга следят тысячи человек. Съемочная группа Piter.TV побывала в их мастерской.

Перевоплотиться в любимого героя мечтают многие поклонники компьютерных игр и аниме, однако основательно подходят к делу единицы. Петербурженка Наталья Кочеткова уже более 10 лет занимается косплеем. Из подросткового увлечения это переросло в настоящую профессию. Теперь у нее собственная мастерская по изготовлению костюмов.

Косплеем я начала увлекаться с подросткового возраста, лет с 14-15, я о нем узнала из интернета. Мне показалось: "Вау, а что так можно было?" Это достаточно интересный способ развлечения, хобби. Первые мои костюмы мне помогали делать бабушка, мама, они знали, что я увлекаюсь аниме, никто не был против. Наталья Кочеткова, профессиональный косплеер

Реалистичные костюмы и яркие фотографии привлекли внимание тысяч людей в социальных сетях. У Наташи 120 тысяч подписчиков в Instagram, большая часть из Европы и США. Там проводят крупные фестивали, куда приглашают самых талантливых косплееров.

Можно выбрать любого вымышленного персонажа, побыть в его шкуре. Но мне нравится именно процесс создания костюмов, носить их я, на самом деле не люблю, мне нравится результат, поэтому я стойко терплю. Наталья Кочеткова, профессиональный косплеер

Косплей не только стал главным делом Наташи, но и помог встретить свою любовь. В 2008 году они познакомились с Лешей на аниме-вечеринке, а затем поняли, что могут создать собственную креативную команду.

Я вписывалась ко всем подряд, а потом подумала, что могу создать свою команду. Начала искать, были какие-то требования, я познакомилась с Лешей и подумала: "Какой симпатичный". Наталья Кочеткова, профессиональный косплеер

Наташа и Леша женаты уже четыре года. Они вместе делают костюмы, придумывают парные образы и не планируют останавливаться.

Пока косплеиться, будем косплеить. У нас есть знакомые, у которых есть семьи, детям они делают броню из игры Warhammer. Я думаю, что мы будем ничем не хуже. Алексей Кочетков, профессиональный косплеер

Фото и видео: Piter.TV, Narga Aoki cosplay