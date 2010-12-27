56-летняя петербурженка рассказала, как стала профессиональным косплеером

При этом сама она долго не относила себя к этому движению.

56-летняя жительница северной столица Марина Бадьянова в свои года занимается косплеем и уже успела покорить сердца многих молодых товарищей по цеху, а так же весь интернет. Все свои костюмы она создает сама, прорабатывая в них каждую деталь. Своим профессионализмом и яркими эмоциями она создает уникальные образы, которые долго не выходят из головы.

О своем увлечении косплеерша рассказала в интервью телеканалу "360".

Все началось с того, что Марина стала принимать участие в тематических съемках. Отсюда и родилась любовь к переодеваниям. То, что ее начали стали соотносить с косплеерским движением, ее сильно поразило.

"Организатор придумывает тему, а модели нужно подготовиться: купить костюм или сшить его, сделать реквизит и приехать в определенный день. Фотографы, модели приезжают на природу, куда-нибудь в Ленобласть или парк. Вот мы и снимаемся" -поделилась воспоминаниями Марина Бадьянова

Поворотным моментов в творчестве стала просьба о помощи от дочери помочь одеться в плэнер в Гатчину. С этого момента она стала шить для детей костюмы, а позже, когда они выросли, продолжила их шить уже для себя. Почти все образы она прорабатывает, ища вдохновения в интернете, секонд-хендах и блошиных рынках.

Сейчас с образами Марины есть не одна сотня фотографий. Они вызывают бурный восторг у косплеероского сообщества.

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Фото: https://vk.com/id150973736