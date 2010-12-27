Петербуржец продает автомобиль из фильма "17 мгновений весны" за 5,5 млн рублей 

Позже в 2013 году в телесериале "Пепел" с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым.

В пятницу, 18 октября, стало известно, что в Петербурге продают автомобиль из фильма "17 мгновений весны". Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.

Как оказалось, ретро автомобиль после Второй мировой по указу советских властей должны были утилизировать, но в 1960 году авто передали в пользование Мосфильму. Автомобиль засветился в 8-й серии "Семнадцать мгновений весны" и в телесериале "Пепел" с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым.

Снималась в фильмах военной тематики, она в 8-й серии "Семнадцать мгновений весны" Штирлиц везет пастора Шлага переходить Швейцарскую границу.

Хотя перед фильмом готовилась на списание.

После выхода фильма, по указанию Андропова, была поставлена на 3-й военный ремонтный завод. Поэтому номер у неё 310129, а цифра 3-и выбита немного со смещением. Там её переколбасили советские инженеры и она стала аутентична только с виду, а ходовая, двигатель и приборы 24-я волга, а рулевая штанга — это вообще отпад, кто видит удивляется. расскзаывает владелец

За такой знаменитый автомобиль владец просит скромную сумму в 5,5 миллионов рублей. Автор объявления отметил, что это лучший подарок разведчику.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появилась "Скитлзстрянка".

Фото:avito.ru