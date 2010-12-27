В центре Петербурга появилась "Скитлзстрянка"

Разноцветные полусферы расположены между улицами Восстания и Маяковской.

В среду, 16 октября, в центре Петербурга появился новый арт-объект "Скитлзстрянка" от "BURSTONE ART". Об этом художник рассказал на своей официальной страничке "ВКонтекте".

Разноцветные полусферы расположены между улицами Восстания и Маяковской. По словам художника, цель "скитлзстрянки"- улыбки петербуржцев.

Оставлю урбанистам рассуждения о том, насколько уместны в городе малые архитектурные формы в таком количестве (кстати загляните в те дворы - реально в глазах рябит от этих желтых полусфер).В пору осенней хандры хочется чего-то яркого и позитивного - мне кажется эта работа как раз такая отметил BURSTONE ART

Горожанам такой проект очень понравился. Они отметили, что "в такую пасмурную погоду яркие полусферы очень нужны".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилась урна "для пустых обид".

Фото:признавашки/вк