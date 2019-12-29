Старинный особняк у Исаакиевского собора выставили на торги

Продажа здания пройдет 24 апреля.

Исторический пятиэтажный особняк на Большой Морской улице выставлен на продажу, сообщили 5 марта в Российской аукционном доме (РАД). Торги по поручению частного собственника проведут 24 апреля в очной форме.

Известно, что особняк у Исаакиевского собора площадью 2,5 тысячи "квадратов" и с земельным участком" отдадут под коммерческое использование. Здание построили в 1887 году для нужд Русского банка для внешней торговли, а к сегодняшнему дню признано объектом культурного наследия.

Начальная цена хорошо сохранившегося особняка составила 350 миллионов рублей. Здание могут приспособить под штаб компании, медицинский центр, брендовый магазин или гостиничный комплекс класса люкс.

Ранее бизнес-центр "Монблан" на Выборгской стороне также выставили на торги.

Фото: Piter.TV