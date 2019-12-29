Бизнес-центр "Монблан" на Выборгской стороне выставили на торги

Высотку построили в 2008 году.

Бизнес-центр "Монблан" на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге выставили на торги, их проведет Российский аукционный дом (РАД). Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба РАД.

Шестиэтажный БЦ с помещениями общей площадью почти 9 тысяч "квадратов" является имуществом ликвидируемого банка "Советский" и на данный момент сдается под офисы. Начальная цена крупного лота – 686,8 миллионов рублей. Эксперты ожидают высокий интерес к БЦ класса "А" со стороны инвесторов, поскольку "Монблан" представляет собой готовый бизнес с удачным расположением в городе.

Ранее мы писали, что у метро "Фрунзенская" построят новый бизнес-центр.

Фото: nt.spb.ru