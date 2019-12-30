У метро "Фрунзенская" построят новый бизнес-центр

Землю под БЦ приобрел холдинг "Аквилон Инвест".

Строительно-инвестиционный холдинг "Аквилон Инвест" приобрел земельный участок у метро "Фрунзенская" площадью около 2,6 тысяч кв.м. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Участок расположился в дома №83 по Московскому проспекту, рядом находятся другие два проекта "Аквилона": жилые комплексы бизнес-класса "Promenade" и "ARTквартал.Аквилон". Здесь холдинг планирует возвести бизнес-центр класса "А" площадью более 10 тысяч кв.м. К строительству приступят в текущем году, пока идет разработка проекта здания.

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