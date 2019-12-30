У "Пионерской" к 2023 году построят новый торговый центр "Голливуд"

Строительство начнется этой весной.

Возле станции метро "Пионерская" в Приморском районе Петербурга через 3 года появится новый ТРК "Голливуд". Разрешение на его строительство выдали 17 января. Об этом сообщил "Коммерсант".

Комплекс может открыться уже в 2023 году. При этом, ТРК может выиграть конкуренцию у других торговых центров, так как он будет примыкать к вестибюлю станции метрополитена.

Комплекс поместят на территории, где несколько десятков лет стоял недостроенный кинотеатр "Русь". Пару лет назад его снесли окончательно. Строительство "Голливуда" высотой до 42 метров начнется весной. Общая площадь нового торгового центра составит около 115 тысяч квадратных метров.

В Петербурге перестали открываться новые торговые центры.

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