Предприниматели не спешат занимать свободные помещения в ТЦ города.

В Петербурге перестали открываться новые торговые центры. В 2019 году на территории города начал функционировать только один новый ТРК. Такая же ситуация складывалась и в 2018 году. Специалисты отмечают, что оба помещения можно назвать аутлетами. Об этом сообщили в "АБН".

Известно, что проблема не связана с отсутствием площадей для размещения торговых центров. Свободные помещения остаются. Большая их часть находится в северной части Петербурга. На конец 2019 года в ТЦ города свободно около 3,6 процентов помещений. Этот показатель на 0,5% выше, чем в 2018 году. Эксперты объясняют ситуацию повышенным уровнем конкуренции и насыщенностью рынка. Отсутствие интереса к торговой недвижимости также связывают с низкой потребительной способностью жителей города.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские магазины и ТЦ недосчитались покупателей перед НГ.

Фото: Piter.tv

