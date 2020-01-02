Петербургские магазины и ТЦ недосчитались покупателей перед НГ

Декабрь принес ТЦ ажиотажа в плане покупок.

Петербуржцы не увеличили покупательскую активность в декабре перед новогодними праздниками. Ритейлеры отмечают, что ажиотажа не случилось. Об этом рассказала "Фонтанка.ру". Виной этому явлению стала теплая погода и ранние скидки, которые начались еще в ноябре. Клиенты успели закупиться необходимыми товарами с китайского "Дня холостяка", в "Черную пятницу".

По данным Shopping Index, в последний месяц года жители города реже посещали торговые центры по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Расчеты проводила компания Watcom. Во вторые и третьи выходные активность снизилась на 6,1% и на 7,5% соответственно. Речь идет о крупных магазинах, с площадью более 50 тысяч кв.м. В будни покупатели посещали ТЦ реже на 3,4%. Снизились походы по магазинам и в спальных районах Петербурга. В крупных точках трафик клиентов упал на 3% и 1,2%. Небольшие торговые точки оставили трафик, приблизительно равный данным прошлого года.

В центре города ТЦ сохраняют покупателей за счет ребрендингов, открытия новых и переосмысления пространств.Отметим, что в "Максидоме" рассказали о снижении покупок по традиционным новогодним категориям (елкам, украшениям, игрушкам). Показатель упал на 7%, остальные товары - на 4%. Компании с бытовой техникой не раскрыли данные до конца года. Однако они считают, что позитивный тренд сохранится. Напомним, что за октябрь и ноябрь рост показал 4,7%.

В первые недели декабря средний чек покупателей остался в пределах нормы.

.

Ранее Piter.tv писал о том, что на улицах Петербурга снова ходит "Дедморобус".

Фото: Piter.tv

