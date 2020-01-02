На улицах Петербурга снова ходит "Дедморобус"

На праздничном ретротранспорте ездят музыканты, одетые в костюм Деда Мороза.

В воскресный день петербуржцы заметили на центральных улицах города необычный автобус. В социальных сетях появились фото ретротранспорта.

Речь идет о "Дедморобусе" - советском автобусе "ЛАЗ", оформленном в новогодней тематике. Его уже второй год запускают в рамках акции ТРЦ "Галерея".

Как сообщает пресс-служба центра, маршрут транспорта стартует около 19.00 у станции метро "Площадь Восстания". По пути он будет останавливаться, чтобы оркестр из Дедов Морозов исполнял горожанам новогодние песни и вручал им подарки.

Автобус будет курсировать по Петербургу 8 дней.

Ранее мы сообщали, что на площади перед Казанским собором поставили вертеп со сценой Рождества Христова.

Фото: ТРЦ "Галерея" / VK