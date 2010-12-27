У Казанского собора установили вертеп со сценой Рождества Христова

Он появляется на этом месте традиционно к Рождеству.

На площади перед Казанским собором вновь установили вертеп, который воспроизводит сцену Рождества Христова. Горожане поделились в соцсетях фотографиями украшения.

Фонтан в центре Петербурга превратился в объемную экспозицию. Фигуры, выполненные из различных материалов, наглядно иллюстрируют сцену рождения Иисуса Христа. Их окутывает прозрачный шар, который напоминает новогоднюю игрушку. Он выполняет также защитную функцию: фигурки не сдует ветром и не украдут.

Рождественский вертеп считается наглядной Библией. Напомним, католический праздник отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. У христиан Рождество наступит 7 января.

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Фото: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"