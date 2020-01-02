За 10 дней до Нового года в Петербурге распускаются одуванчики

Также в городе зацвели бeзвpeмeнники.

В группе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователи поделились фотографиями необычного явления.

Петербуржцы заметили, что в микрорайоне "Балтийская Жемчужина" распускаются одуванчики. Кроме того, в парке "Монрепо" зацвели безвременники.

"Великие Луки тоже не отстают", – подписал фотографию цветущей примулы пользователь.

В комментариях поделились еще одной фотографией распускающегося одуванчика – его заметили в Комарово.

Напомним, Новый год наступит через 10 дней.

Ранее на Piter.TV: синоптик рассказал, ждать ли снег в новогоднюю ночь в Петербурге.

Фото: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"