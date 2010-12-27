Синоптик рассказал, ждать ли снег в новогоднюю ночь в Петербурге

До последнего дня декабря в городе на Неве будет осенняя погода.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем Facebook о погоде в новогоднюю ночь в Петербурге.

Синоптик сообщил, что до 28 декабря в Северной столице будет осенняя погода с плюсовой температурой. Небольшой снег пойдет 28 и 29 декабря. Тогда же столбики термометров опустятся ниже нуля.

"Терпите последние дни этой затянувшейся осени, и просите у природы зимнего чуда, и оно придет!" – написал Леус.

Так, в последний день 2019 года в городе на Неве будет зимняя погода. Ожидается, что температура воздуха составит -2 градуса. Также, возможно, пойдет снег.

Ранее Piter.TV сообщал, что в субботу, 21 декабря, в Петербурге будет идти дождь.

Фото: Piter.TV