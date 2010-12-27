  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В субботу в Петербурге возможен дождь
Сегодня, 21:05
103
nadezhda_sib

В субботу в Петербурге возможен дождь

0 0

В Северной столице все еще держится плюсовая температура.

В субботу, 21 декабря, в Петербурге ожидаются небольшие осадки.

По информации в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем возможен дождь. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. 

В Северной столице продолжают ликвидировать последствия штормового ветра. Остатки поваленных деревьев вывезут до 25 декабря.

Ранее синоптик рассказал о том, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии