В субботу в Петербурге возможен дождь

В Северной столице все еще держится плюсовая температура.

В субботу, 21 декабря, в Петербурге ожидаются небольшие осадки.

По информации в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем возможен дождь. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В Северной столице продолжают ликвидировать последствия штормового ветра. Остатки поваленных деревьев вывезут до 25 декабря.

Ранее синоптик рассказал о том, какая погода ждет петербуржцев на Новый год.

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