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Синоптик рассказал, какая погода в Петербурге будет на Новый год
Сегодня, 16:13
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nastya960

Синоптик рассказал, какая погода в Петербурге будет на Новый год

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"Сейчас нельзя сказать точно, но скорее всего в новогоднюю ночь будет небольшой мороз".

Погода на Новый год – главная тема разговоров в Петербурге с наступлением декабря. Какой она будет в этом году, "Комсомольская правда" узнала у профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина.

По словам профессора, в ближайшее время наступит похолодание, но температура всё равно пока что будет от -2 до +2 градусов. К концу декабря уже должен прийти небольшой, но уверенный минус, около -3..-4 градусов. Но вероятность этого прогноза – 60%.

Сейчас нельзя сказать точно, но скорее всего в новогоднюю ночь будет небольшой мороз -4..-5 градусов. На снег надеяться конечно можно и нужно, но вероятность того, что 1 января можно будет кататься на лыжах, очень мала,

– сообщил Валерий Малинин

Обширный циклонический вихрь продолжает властвовать над Петербургом.

Фото: pixabay 

Теги: погода, погода новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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