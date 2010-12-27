Обширный циклонический вихрь продолжает властвовать над Петербургом

В понедельник погода в городе будет теплой и влажной.

В понедельник, 16 декабря, Петербург останется под циклоническим вихрем, продолжающим подбрасывать в регион массы влажного теплого атлантического воздуха. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам метеоролога, погода в первый рабочий день недели сохранится облачной, в городе пройдет мокрый снег и дождь. Температура не поднимется выше трех градусов выше нуля и не уйдет в минус. Ветер в понедельник будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с, а атмосферное давление окажется ниже нормы – 752 мм рт. ст.

Ранее мы рассказывали, что рекордный урожай не остановил рост цен на отечественные яблоки.

Фото: pixabay