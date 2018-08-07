Рекордный урожай не остановил рост цен на отечественные яблоки

Один килограмм яблок в августе этого года стоил 56,3 рубля (оптовая цена).

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитику консалтинговой группы "НЭО Центр".

Один килограмм яблок в августе этого года стоил 56,3 рубля (оптовая цена), что на 6% больше, чем в прошлом году. В сентябре рост составлял 26,6% (50,2 рубля), в октябре — 45,6% (50,1 рубля), в ноябре — 30% (50,9 рубля).

Цена при этом выросла как на импортные, так и на отечественные яблоки, хотя второй год подряд в нашей стране фиксируется рекордный урожай.

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