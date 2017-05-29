В России снова начнут производить кальвадос

С лета 2020 года в России возобновится производство кальвадоса. Напиток будут изготавливать в лаборатории винзавода "Прасковейское" в Ставропольском крае. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу винзавода.
Около десяти лет кальвадос не создавали из-за переориентирования на коньяк. Однако большой спрос на продукцию заставил производителя передумать.
По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году... В России его больше никто не производит
пояснила Наталья Анисимова
Завод получит технику для первичной обработки яблок уже к концу 2019 года. К весне 2020 года на заводе завершится монтаж необходимого оборудования. Известно, что кальвадос будет производиться только на одном производстве в стране.
Специалисты также объяснили технику производства продукта. Сначала яблоки перерабатываются в виноматериал. Из него создают кальвадосный дистиллят. Содержимое хранится в деревянных бочках не менее полугода. Таким образом и получается 40-градусный кальвадос. На прилавки магазинов товар поступит в 2021 году. Планируется изготавливать около пяти тысяч декалитров ежегодно.
Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье, а потом планируем высадить свои яблони и доводить его до более высокой выдержки вплоть до марочных кальвадосов (от шести лет)
комментируют эксперты завода
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Видео: YouTube/Kulta Ēdieni
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