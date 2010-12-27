Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

Закон размещен на портале правовой информации.

Президент России подписал закон, корректирующий льготы товариществам и садоводствам. При определении налоговой базы не будут учитываться взносы собственников, которые не являются членами садоводства.Ранее закон обязал такую категорию граждан заранее делать взносы. Подробные сведения представлены в свободном доступе на портале правовой информации.

Также чиновники внесли изменения в понятийный аппарат. "Дачи" и "дачный" изменят на "садовые дома" и "садоводческий". Ряд правок затронут организационно-правовые формы объединений дачников. Для получения налоговых льгот на выращенные на участке овощи и фрукты нужно будет получить справку не в правлении конкретного объединения, а в правлении товарищества собственников недвижимости.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 1 января 2020 года.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

