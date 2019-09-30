С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года – 32 рубля, с 2022 – 33 рубля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 1 января 2020 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года – 32 рубля, с 2022 – 33 рубля. В 2020 году акциз на шампанское будет стоить 40 рублей за литр. Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, на которые раньше налог не распространялся. Исключение составят виноматериалы, которые нужны для изготовления дистиллятoв. Акцизы на вино и винные материлы будут равны.

Акциз распространится и на виноград, который используют для производства вина, шампанского, ликерного вина.

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