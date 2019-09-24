Названы наиболее популярные алкогольные напитки в России

Первое место россияне отдали пиву.

Самым популярным в России алкогольным напитком в сентябре стало пиво. Социологи проанализировали фискальные данные платформы "Такском". Для этого пришлось изучить показатели 15 миллиардов кассовых чеков.

В пятерку лидеров также входят вино, водка, коньяк и сидр. В прошлом году список замыкало шампанское. Из безалкогольной продукции россияне выбирают воду, минералку, энергетики, сок и квас.

Напомним, что специалисты не советуют налегать на употребление спиртных напитков. Злостное распитие алкоголя увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, а также болезни печени.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты назвали безопасную долю алкоголя в день.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

