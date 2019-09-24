Названы наиболее популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным в России алкогольным напитком в сентябре стало пиво. Социологи проанализировали фискальные данные платформы "Такском". Для этого пришлось изучить показатели 15 миллиардов кассовых чеков.
В пятерку лидеров также входят вино, водка, коньяк и сидр. В прошлом году список замыкало шампанское. Из безалкогольной продукции россияне выбирают воду, минералку, энергетики, сок и квас.
Напомним, что специалисты не советуют налегать на употребление спиртных напитков. Злостное распитие алкоголя увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, а также болезни печени.
Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты назвали безопасную долю алкоголя в день.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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