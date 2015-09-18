В Ставропольском крае пресекли теракт против участника СВО

Россиянин дает признательные показания по подготовке преступления.

На территории Ставропольского края российские силовые структуры пресекли теракт против участника специальной военной операции (СВО). По подозрению в преступлении был задержан 49-летний мужчина. В настоящее время злоумышленник дает признательные показания. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве заметили, что фигурант расследования установил контакт с представителем украинской спецслужбы. Он решил выполнит задание куратора из киевского режима. В рамках выполнения поручения гражданин страны провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего, а также начал заниматься изготовлением самодельного взрывного устройства (СВУ) для подрыва транспортного средства цели нападения. При попытке реализации криминального замысла злоумышленник был пойман оперативниками. У него в ходе обыска изъяты компоненты для изготовления СВУ в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с иностранцем.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1977 г. р., причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции. ЦОС ФСБ России

По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 205 УК РФ за террористический акт. Дополнительно силовиками проводится проверка наличия в действиях фигуранта признаков состава преступления, предусмотренного статьей 275 за государственную измену. Максимальное наказание для этих статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

Россиянина осудили на 13 лет за попытку продать Украине авиаподшипники.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России