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Поваленные после штормового ветра деревья в Петербурге окончательно уберут к 25 декабря
Сегодня, 19:58
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nadezhda_sib

Поваленные после штормового ветра деревья в Петербурге окончательно уберут к 25 декабря

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Штормовой ветер оставил после себя последствия.

Поваленные после сильного ветра деревья в Петербурге полностью вывезут до 25 декабря, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

На данный момент зафиксировано падение 420 деревьев, некоторые из них упали на автомобили. "Рекорд" установил Красносельский район — 102 дерева. 

В эти дни продолжаются работы по раскряжевке и вывозу порубочных остатков, прежде всего в пешеходных зонах и на проезжих частях. Оставшиеся деревья не мешают проходу людей и движению транспорта, сообщили в комитете.

Напомним, накануне из-за сильного ветра в Петербурге повалило деревья, стенды и строительные леса. Порывы достигали 28 м/с. 

Фото: vk.com/siverskiy_net

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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