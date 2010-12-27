Поваленные после штормового ветра деревья в Петербурге окончательно уберут к 25 декабря

Штормовой ветер оставил после себя последствия.

Поваленные после сильного ветра деревья в Петербурге полностью вывезут до 25 декабря, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

На данный момент зафиксировано падение 420 деревьев, некоторые из них упали на автомобили. "Рекорд" установил Красносельский район — 102 дерева.

В эти дни продолжаются работы по раскряжевке и вывозу порубочных остатков, прежде всего в пешеходных зонах и на проезжих частях. Оставшиеся деревья не мешают проходу людей и движению транспорта, сообщили в комитете.

Напомним, накануне из-за сильного ветра в Петербурге повалило деревья, стенды и строительные леса. Порывы достигали 28 м/с.

Фото: vk.com/siverskiy_net