Флигели на Тележной улице, 21а, разберут до первых этажей

Аварийные конструкции внутренних флигелей на Тележной, 21а, разберут, но оставят первые этажи, сообщили в КГИОП.
Здание входит в категорию исторических зданий, но объектом культурного наследия не является. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Центрального района Петербурга решила в срочном порядке провести противоаварийные работы.
Исторический облик флигелей восстановят.
Ранее мы сообщали, что на Октябрьской набережной петербуржцы встали в очередь за корюшкой.
Фото: kgiop.gov.spb.ru
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