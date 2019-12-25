Флигели на Тележной улице, 21а, разберут до первых этажей

Лицевой корпус дома и соседнее здание не должны пострадать

Аварийные конструкции внутренних флигелей на Тележной, 21а, разберут, но оставят первые этажи, сообщили в КГИОП.

Здание входит в категорию исторических зданий, но объектом культурного наследия не является. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Центрального района Петербурга решила в срочном порядке провести противоаварийные работы.

Исторический облик флигелей восстановят.

Ранее мы сообщали, что на Октябрьской набережной петербуржцы встали в очередь за корюшкой.

Фото: kgiop.gov.spb.ru