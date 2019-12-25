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Флигели на Тележной улице, 21а, разберут до первых этажей
Сегодня, 18:10
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smirenny

Флигели на Тележной улице, 21а, разберут до первых этажей

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Лицевой корпус дома и соседнее здание не должны пострадать

Аварийные конструкции внутренних флигелей на Тележной, 21а, разберут, но оставят первые этажи, сообщили в КГИОП. 

Здание входит в категорию исторических зданий, но объектом культурного наследия не является. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Центрального района Петербурга решила в срочном порядке провести противоаварийные работы.

Исторический облик флигелей восстановят. 

Ранее мы сообщали, что на Октябрьской набережной петербуржцы встали в очередь за корюшкой.

Фото: kgiop.gov.spb.ru

Теги: аварийный дом, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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