На Октябрьской набережной петербуржцы встали в очередь за корюшкой

Люди находятся на близком расстоянии друг от друга.

Уже второй день на Октябрьскую набережную петербуржцы приходят за корюшкой. Несмотря на просьбы соблюдать режим самоизоляции, покупатели встают в длинную очередь. Люди находятся на близком расстоянии друг от друга.

Более того, рыба стоит недёшево: килограмм маленькой корюшки обойдется в 550 рублей, а крупной в 850 рублей.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля в Петербурге закрылись все парки, бары, рестораны, салоны красоты, храмы. Работают только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Ранее мы сообщили, что жители Петербурга гуляют в Удельном парке, несмотря на запрет.

Фото: "Праздник корюшки" / ВКонтакте

Фото: Pixabay