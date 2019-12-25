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Жители Петербурга гуляют в Удельном парке, несмотря на запрет
Сегодня, 15:23
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ruzannar

Жители Петербурга гуляют в Удельном парке, несмотря на запрет

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Официально парк закрыт до 5 апреля.

В Удельном парке горожане продолжают гулять с детьми и выходят на пробежки, несмотря на карантин.

При этом парк официально закрыт с 28 марта по 5 апреля. Полный список скверов и парков, в которые нельзя ходить на время карантина, был опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Известно, что на входе в Удельный парк установлена табличка, предупреждающая о том, что он закрыт на просушку. Однако людей от прогулок это не останавливает.

Ранее мы сообщили, что Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса

Фото: Pixabay

Теги: карантин, постановление, удельныйпарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 16:20

Жалко что леса все повырубали...

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