Жители Петербурга гуляют в Удельном парке, несмотря на запрет

В Удельном парке горожане продолжают гулять с детьми и выходят на пробежки, несмотря на карантин.
При этом парк официально закрыт с 28 марта по 5 апреля. Полный список скверов и парков, в которые нельзя ходить на время карантина, был опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Известно, что на входе в Удельный парк установлена табличка, предупреждающая о том, что он закрыт на просушку. Однако людей от прогулок это не останавливает.
Ранее мы сообщили, что Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса
Фото: Pixabay
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Жалко что леса все повырубали...